梁振英发表最后施政汇报总结五年政绩

（联合早报网讯）即将卸任的香港行政长官梁振英，今天发表总结五年任期内工作的《施政汇报》，形容特区政府过去为社会投入了大量精力，感谢市民的提点和批评。

同日，香港大学民意研究计划公布最新调查显示，梁振英的民望微升至38.7分，但仍与45分的警戒线有一定距离，其支持率净值为负50个百分比。

梁振英今天在任期内最后一份《施政汇报》中，一次性总结了他过去五年的施政，罗列经济、房屋及交通运输、土地发展、扶贫等九个范畴的施政成果。

《汇报》指，香港经济过去五年温和增长，平均每年达2.4％，高于其他先进经济体，失业率长期处于低位。房屋方面，公营房屋在本年度起的五年期建屋量比过去四个五年期持续增长，整体私人房屋土地供应达到政府订立的目标。

《汇报》还提及2014年的“占领行动”，指警队人员以最克制的武力水平，制止危害公共安全及秩序行为，事件得以和平方式解决。

梁振英表示，感谢市民给他的提点、鼓励和批评。“过去五年，我们能够做到这些进展及成果，一定要感谢我整个问责团队，广大的公务员同事，在这《施政汇报》我看到草稿及今天再翻看一次，确实感觉到整个政府投入大量精力。”

不过，公民党党魁杨岳桥批评，梁振英在任期末才发表这份“疑似成绩表”，是浪费纳税人的金钱。即使他在《汇报》中“报喜不报忧”，市民对他做过的事历历在目。

教育界立法会议员叶建源也批评，《汇报》只是流水账及歌功颂德，缺乏政策的评价及结果，无实质价值。

他说，教育开支占香港政府整体的支出逐年下降，修读学位程度课程的实际人数无增长，《汇报》也没有充分解释学童自杀等社会问题。

港大民意研究计划今天发表梁振英任内最后一次民调结果。调查显示，梁振英的民望数字跟两星期前变化不大，其最新支持度评分为38.7分，比6月初微升1.1分，但继续低于45分警戒线，其最新支持率为21%，反对率71%，民望净值为负50个百分比。

民调评论指，梁振英在近三年任期，未曾高过45分的警戒线，而支持和反对他出任特首的比率分别为21%及71%，相差达50个百分比。

总结梁振英五年任期，其民望一直于低位徘徊。以每月平均支持度计，梁振英民望是三任特首中最低，其评分曾跌至37分，仅仅高于首任特首董建华在任时最低的36.2分。

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