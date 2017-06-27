印度宣布对中国进行反倾销调查

（联合早报网讯）据印度媒体26日报道，隶属于印度商工部的印度反倾销和联合税收总局称，已有足够的证据证明，从中国进口的聚酯高强力纱线存在倾销现象。调查将涵盖从2016年4月到今年3月的这段时间。

央视新闻网报道，近年来，印度已成为向中国发起反倾销调查比较多的国家之一。中国商务部的数据显示，2016年，在中国遭遇的贸易救济调查案件中，立案数量最多的国家是印度，达到21起。

6月26日，在印度商工部的印度反倾销和联合税收总局宣布对中国中国进口的聚酯高强力纱线进行反倾销调查之时，印度媒体报道称，印中边界紧张局势再现，中国军队越界进入印度领土，引发中国军人与印度军人之间的推挤。26日当天，中国国防部和外交部针对“印度边防部队近日越界并与中方发生相持”的消息，向外界介绍了实际情况。随后，外交部发言人耿爽还表示，鉴于上述事件，出于安全考虑，中方不得不暂缓安排印度官方香客团经中印边界锡金段乃堆拉山口入境朝圣，并已通过外交渠道通知印方。

位于西藏阿里地区普兰县境内的冈仁波齐，是冈底斯山脉的主峰，有着“万山之王”的美名，在多种宗教中享有崇高而神圣的地位。在藏传佛教中，它是至高无上的世界中心、须弥山的化身，是释迦牟尼的道场；在印度教中，它又是三大主神之一——掌管生死的希瓦大神的殿堂。它与相邻的玛旁雍措并称为“神山圣湖”。每年，大批来自国内外的信众不远千里前来这里转山转湖，朝圣祈福，其中尤以印度香客居多。

中国国防部新闻发言人任国强26日表示，印度边防部队近日越界并与中方发生相持，违反了双方有关协定协议和两国领导人共识，严重危害边境地区和平与安宁。

任国强表示：近日，中方在洞朗地区进行道路施工时，遭到印军越线阻拦。中印边界锡金段已由历史条约划定。印度独立后，印度政府多次以书面形式予以确认，承认双方对锡金段边界走向没有异议。中方修建上述道路完全是在自己领土上的主权行为，印方无权干涉。此前中方已就此向印方做了通报。在此背景下，印军单方面挑起事端，违反了双方有关协定协议和两国领导人共识，严重危害边境地区和平与安宁。

中方致力于发展中印双边关系，也坚定捍卫自身正当权益。希望印方与中方相向而行，不采取任何使边界问题复杂化的举动，共同维护两国关系发展良好势头。



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