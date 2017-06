(联合早报网讯)诺贝尔和平奖得主、遭中国政府以“煽动颠覆国家政权罪”关押多年的中国民运人士刘晓波,因肝癌末期获准保外就医。旅居台湾的八九民运领袖王丹为声援刘晓波,特地在美国总统特朗普的推特留言,呼吁特朗普注意刘晓波案。

自由时报报道,王丹今晚(27日)在面簿贴出自己在特朗普推特的留言:“Mr. Trump:could you please pay attention to Liu Xiaobo'case?”(特朗普先生,能否请您关注刘晓波的案件?)。王丹说,虽然知道没用,还是给特朗普留了言,希望他可以看到。

中国辽宁省监狱管理局昨证实,刘晓波上月23日诊断出肝癌末期,已获准保外就医,目前在渖阳治疗。据刘晓波的律师说法,刘的病情非常严重,并不乐观。刘的病情传出后广受国际关注,包括美国国务院、挪威诺贝尔委员会都呼吁中国政府释放刘晓波。

