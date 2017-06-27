李克强接受我国邀请将正式访问新加坡

（联合早报网讯）中国总理李克强接受我国邀请，将对新加坡做正式访问。这将是李克强上任总理以来首次访新。

新加坡副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼今天在辽宁大连举行的夏季达沃斯论坛场外与李克强举行双边会晤。据我国总理公署文告，尚达曼代表李显龙总理提出邀请，李克强接受邀请并表示期待访新。

李克强在会晤开场时说，十年前他还在担任中共辽宁省委书记时就与尚达曼见过面。李克强请尚达曼代他问候李显龙总理，并表示他去年与李总理在东亚峰会期间进行了很好、很深入的讨论。

高层频密交流和互访是新中维系双边关系的方式和标志。李显龙总理去年9月应中国国家主席习近平的邀请到杭州参加二十国集团领导人峰会，并在峰会期间与习近平会晤。习近平2015年11月首次对新加坡进行国事访问，两国当时同意把双边关系确立为“与时俱进的全方位合作伙伴关系“，也同意在重庆设立第三个政府间合作项目，并启动双边自由贸易协定升级版的谈判。我国总统陈庆炎2015年6月也对中国进行了国事访问。

两国也有定期交流的机制，最高级别的是由两国副总理共同主持的双边合作联合委员会。另外，中共中央政法委书记孟建柱已连续三年到访新加坡，与副总理兼国家安全统筹部长张志贤共同主持中新社会治理高层论坛。

总理公署文告说，尚达曼今天向李克强表示，新加坡以长期视角看待新中关系。双方同意新中关系发展到下个阶段，可以在以下三个方面进一步深化合作。

第一个方面是中国提出的“一带一路“倡议，包括通过中新（重庆）战略性互联互通示范项目，为区域项目提供金融服务，并为一带一路沿线国家提供联合培训。

第二个方面是推动中新自贸协定升级版和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判尽快完成，以此促进经济整合，展示两国共同维护全球化的决心。RCEP是亚细安与对话伙伴中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰谈判的区域自贸协定。

第三个方面是继续紧密合作以巩固亚细安与中国的关系。新加坡是亚细安—中国关系的协调国，明年也是亚细安轮值主席国。

尚达曼今天也代表我国就四川茂县山体垮塌事件向李克强表达了慰问。

中国支持对外开放和经济全球化

李克强今天在夏季达沃斯新领军年会上发表主旨演讲时重申中国支持对外开放和经济全球化。他表示，虽然经济全球化给一些国家带来了问题，但“我们不能因为走路崴了脚，就怪地不平，不再往前走了”。

外界近期担心，中国为管控国内风险而对资金流动执行的管控措施，可能在开反全球化的倒车。李克强今天向与会的2000名海内外商界精英和决策者承诺，所有外资企业在中国取得的利润都可以完全自由进出，中国有能力守住不发生系统性风险的底线，同时兼顾经济运行在合理区间。他也重复了中国国家主席习近平今年年初在达沃斯的主要论述，也就是中国可以在充满不稳定的世界格局中发挥稳定的作用。

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