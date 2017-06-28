游泳中心通报国乒退赛事件:要将爱国主义放首位

（联合早报网讯）中国国家体育总局游泳中心26日开会通报了近期发生的乒乓球员退赛事件，游泳中心主任刘大庆表示，坚决反对这种置运动员的职业道德和操守于不顾、置国家荣誉和利益于不顾的行为，要将爱国主义、集体主义放在首位。

据游泳运动管理中心网站消息，6月26日上午，游泳中心领导班子召开会议学习传达了总局会议精神，游泳中心主任刘大庆通报了近期发生的乒乓球员退赛事件。领导班子成员统一了思想、明确了方向，表示坚决反对这种置运动员的职业道德和操守于不顾、置国家荣誉和利益于不顾的行为，要将爱国主义、集体主义放在首位。

6月26日下午，游泳中心召开全体职工大会学习传达总局会议精神。刘大庆强调：中心全体干部职工要将四个意识放在首位，各支运动队必须牢固树立国家利益、集体利益至上的观念，自觉践行社会主义核心价值观。另外，游泳中心全体同志要树立政治站位，强化政治意识；要从政治高度判别是非，牢固树立国家意识；要坚决反对置国家利益于不顾的个人行为；要不断加强世界观的改造，不断提高判别是非的能力，坚决杜绝个人主义的言行和行为。

刘大庆提出了几点要求：一、要树立为国家参赛的荣誉意识；二、要坚决反对无组织、无纪律的行为；三、要识大体、顾大局，运动队在各种赛事中不能出现不想比就不比的状况，要遏制运动员唯利是图的错误意识和消极思想的情绪。四、要时刻牢记“四个意识”，彰显责任和担当，心中时刻牢记党的关怀，牢记我们的工作是国家的事业，牢记我们代表的是国家的利益。

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