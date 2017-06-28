美表彰防人口贩运英雄 台湾人上榜

（联合早报网讯）美国国务院27日发布“2017人口贩运报告”，由总统特朗普顾问伊万卡亲自颁奖给来自台湾的宜兰渔工职业工会秘书长李丽华，她因关注并争取外籍渔工权益，获选为“防制人口贩运的英雄”。

台湾联合报报道称，台湾已连续八年在年度人口贩运报告列为达标的第一级；中国大陆则从第二级观察名单，下调到“第三级”，成为世界上防制人口贩运最差的国家之一，与朝鲜、叙利亚等国同等级。

报道称，美国务院近几年将台湾外籍渔工认定为人口贩运受害者，建议使用新建立的程序积极调查并起诉涉嫌在远洋渔船上虐待或贩运渔工的台湾船公司或台湾籍渔船；如今关注外籍渔工劳动权益的李丽华获奖，代表国际看见台湾民间的努力。

2017人口贩运报告指出，李丽华专注于劳工权益问题，她一直为外籍渔工争取权益，为许多渔工发声，提升国际与国内对剥削劳动的注意；李丽华与伙伴透过持续对官员施加压力，并且与人口贩运受害者等弱势社群直接接触，推动基层改变。

这是特朗普政府上任以来首度发布人口贩运报告，由国务卿蒂勒森主持发布会，特朗普女儿伊万卡也出席，颁奖给李丽华等八名防制人口贩运的杰出人士。

报告的台湾部分写道，虽然台湾当局完全符合消除人口贩运问题最低标准，但在许多情况下，法官对人口贩运者判刑不符合犯罪行为，削弱威慑力，也削弱警察与检察机关的工作；此外，当局有时将劳动争议案件视为劳资纠纷，没有对涉嫌在台湾渔船上的人口贩运情节定罪。

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