京津冀蓝皮书：北京人口宜向京津、京保石疏解

（联合早报网讯）由首都经济贸易大学、社科文献出版社合办的《京津冀蓝皮书：京津冀发展报告（2017）》指出，京津、京保石两个主轴沿线的城市人口承载力最大，北京应该依此疏解产业与人口。

《北京青年报》报道，在备受关注的人口问题上，《报告》指出，21世纪以来北京市的核心地位不可动摇，在京津冀13个城市中人口发展能力连续稳居第一。北京作为首都，无论是政治地位、科技水平还是交通条件，长期以来都聚集了众多优质资源，尤其是利用了全国的人口红利。虽然北京“大城市病”严重，面临巨大的社会、自然资源及环境压力，但北京市的人口发展水平在京津冀城市群中始终遥遥领先，特别是生命质量指数占有极大优势。天津经济基础较好、对外开放较早，与北京形成明显的双核空间格局。但从人口的发展能力来看，尤其是综合人口发展指数与生命活力指数相比北京还有明显差距，这制约着城市的核心竞争能力。石家庄发挥着中心城市作用且不断增强，但竞争能力仍然落后于京津。

此外，随着京津冀协同发展与非首都功能疏解的进程推进，北京以中关村园区为代表的高新技术园区在天津的布局，在一定程度上带动了天津发展方式的转型升级。另外，北京“控增量，调存量”的疏解策略使得部分人才尤其是应届毕业生出现外溢现象，加之天津的公共服务水平、基础设施建设和城镇居民收入的改善使得天津的凝聚力得到明显提升。

人口疏解方面，到2030年，北京的人口承载力为3000万人左右，天津为2000万人左右，河北省各地市的承载力从340万人到1300万人不等。《报告》分析称，人口疏解单因素人口承载力呈现空间的集聚性，即廊坊、唐山、沧州三市位于北京、天津的东侧或南侧，人口规模得到明显提升；而河北南部的石家庄、保定、邯郸三市原本人口规模就比较大，未来仍有进一步增长的空间；地处河北北部的张家口、承德、秦皇岛三市在不同的因素下人口规模都增长缓慢。京津冀区域人口承载力以京津、京保石两主轴沿线城市最大。

免费试阅14天