习近平明日抵港 港警采用反恐级别保安

（联合早报网讯）中国国家主席习近平明日起将访港三天，出席多场香港回归二十周年庆祝活动。香港星岛日报报道，香港警方指，因应国际反恐形势严峻，将采用反恐级别保安措施。习近平访港期间，主要会场湾仔北一带将会有比以往更大范围的保安区，也会因应行程及实际情况扩大或缩小范围。多条道路及巴士线将会陆续由今晚起封闭及改道，维港上空特别设立临时禁飞区，包括航拍机等飞行物体都不能进入，加上周六会有多个公众活动及烟花汇演影响海陆交通，预计未来几天市区将会出现严重挤塞。

习近平访港期间，将出席包括明晚在会展举行的庆祝特区成立二十周年晚宴、文艺晚会，及周六早上的第五届特区政府就职典礼。陪同习近平访港的夫人彭丽媛，未来几天也会以私人身份进行多项亲善活动，包括探访学校及长者。

香港警务处助理处长（行动）郑耀武昨日交代保安安排时指，因应近期世界各地恐袭频繁发生，将会采取反恐级别的保安措施。据了解，警方虽然没有接到直接针对习近平的情报，而香港整体恐袭风险维持于中度，但警方经评估后认为习近平面临颇高的恐袭威胁，与巴基斯坦总理早前访港属相同水平。

因应风险评估及习近平的活动行程，郑耀武表示，主会场即会展一带，将会设立比以往领导人访港时更大的保安区，区内将会有供传媒采访的区域，示威区则设于保安区外，如有市民希望递信，可在安排下以小组方式进入递信区，但期间不可有示威行为，他表示，暂时有九个团体提出示威申请。有消息人士指，保安区将会在习近平出入会场前约两小时设立，届时市民仍可继续进出有关范围，但当习近平抵达前约半小时，就会清场只容许如传媒等相关人士逗留。在习近平抵达前约五分钟，所有传媒都只能留在采访区内，待习近平进入或离开后约十分钟才会解封。

被问及保安区的实际范围时，郑耀武拒绝透露，表示“范围是浮动”的，会随情况及行程有所改变。而当习近平或夫人彭丽媛在湾仔以外地点活动时，他指现场也会有保安区等相同安排，但仅能在设立保安区时通知受影响的市民，不会预告。据了解在采访非官方活动时，保安严密程度连传媒都要先在湾仔运动场集合安检后，才会乘当局安排的车辆到场。

因应习近平访港，湾仔北一带将会由今晚起陆续封路，例如分域码头的龙景街由今晚八时起封闭，子夜起所有港湾道以北进出会展半岛的道路如会议道及博览道等会封闭，周六早上起湾仔码头以南的会议道西行线也会封闭。除了有多条行经以上路段的巴士线会因而改道外，港岛多区的停车场及泊位也会暂时停用。

香港民航处以文化中心、红馆、原启德机场跑道北端、北角码头、跑马地马场、山顶凌宵阁、中环一号码头、昂船洲海军基地及油麻地避风塘东北角为界限，设立覆盖维港两岸上空的广阔的禁飞区，如果有不明飞行物体飞入保安区和禁飞区，包括航拍机，警方会视为保安及恐袭威胁，采取一切方法制止。

本周六香港会有多个公众活动，以及晚上进行烟花汇演，届时全日港岛及九龙市区不同时间会有封路措施，另外，维港海面将在七一当日实施交通管制。郑耀武承认多项措施都会造成严重挤塞对市民构成不便，他呼吁市民如非必要，就不要驾车进入有关地区，同时指警方会尽量减少对市民的影响。

另外，为确保香港回归庆典万无一失，加上习近平访港后可能经深圳折返，深圳市政府网页昨日发出通知，禁止所有“低慢小”（低飞、慢速、小型）航空器在今天凌晨12时至7月2日凌晨12时升空（经批准用于庆回归除外），当中包括无人机、轻型飞机和直升机、滑翔机、滑翔伞、热气球、孔明灯等，违反者以治安管理条例处罚或追究刑事责任。

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