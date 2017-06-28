南京10岁女童给“迷路”老人指路 遭对方猥亵

（联合早报网讯）江苏南京一名10岁女童放学回家路上遇到一六旬老人“问路”，好心的孩子给老人指路，最终却遭遇猥亵。南京玄武警方随后将嫌疑人抓获。经查，嫌疑人丁某是以“迷路求助”为名搭讪小女孩，然后伺机猥亵。

据《现代快报》报道，今年4月的一天晚上6点多钟，市民周娟下班回到家，发现地板上放着一条鱼。此前独自在家的10岁女儿小童说，鱼是一个爷爷落下的。周娟觉得可疑，随后向红山派出所报案。

经了解，小童上四年级，当天下午5点左右，小童和往常一样在同学家写完作业往家走。半路上有个60多岁的老人向她问路。“我把路的方向指给他，但是他说对那里不熟，问能不能先跟着我走，到了附近再指给他看，我就答应了。”小童告诉民警，之后老人一路上跟着她走，还问她家里面有没有大人在、大人什么时候回家等。之后，老人跟着小童进入其家，然后对其实施猥亵。所幸当时小童家里的电话突然响了，可能是担心家长要回来，老人匆匆离开现场，走时连自己买的一条鱼都忘了带走。

警方通过案发现场周边监控，很快锁定了嫌疑老人的行踪，将其捉拿归案。经查，嫌疑老人姓丁，今年60多岁。据丁某交代，他是以“迷路”为由跟小女孩搭讪，在套问孩子家中情况后，伺机实施猥亵。（文中人物均为化名）

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