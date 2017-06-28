刘兆佳：中央愿在基本法下行使权力 应欢迎才对

（联合早报网讯）全国港澳研究会副会长刘兆佳今早（28日）接受港台访问指出，中央近年重新纠正各方对一国两制的认识，并指中央愿意在《基本法》下行使权力，“大家应该欢迎先啱”。

香港明报网报道，刘兆佳指，中央须确保一国两制不变形、不走样，以及维持国家安全及其主权利益。可是香港回归的首十多年，中央甚少诠释一国两制，反而香港民主派占有话语权，所以中央近年希望重夺话语权，“大力重申一国两制的初心”。

回顾香港回归20年，刘兆佳认为，中央在香港回归后首十多年，在权力行使上十分约制。近年只是重新纠正各方面对一国两制下中央权力的认识，并不等于中央会“权力用尽、不断行使权力去改变什么”。

他形容，中央近年施以“原则性宣告”，“中央把权力行使制度化、细致化，某程度上应该要欢迎才是”。他还说，若中央拥有权力，却没有一套制度规范行使权力，“更令人觉得不可预测、有随意性，甚至不知中央希望达到什么目的”。现时中央愿意在《基本法》下行使权力，“较具预测性、较具透明性、较有规可循，大家应该欢迎先啱”。

刘兆佳表示，以前中央有权不使，现在行使其应有的权力，可以“对好多事情防范于未然”。另外，刘兆佳指高官问责制推行15年以来，目前仍需相当依赖公务员体制提供人才，情况不太理想，但也不等于问责制失败。

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