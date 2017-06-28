台修改历史科目"去中国化" 国台办：螳臂挡车

（联合早报网讯）大陆国台办6月28日上午举行例行新闻发布会，国台办发言人马晓光回答记者提问时表示，“台独”势力变本加厉地在文化教育领域推行“去中国化”分裂活动，企图用“台独”史观继续毒害台湾年轻一代。在国家统一与民族复兴的历史趋势中，这种倒行逆施，不过是螳臂挡车。



对于日前曝光的台湾有关教育课程纲要草案中修改了历史科目教学，将中国史放在东亚历史中讨论，马晓光表示，台湾的历史是中华民族生息繁衍的历史，是中华文化开枝散叶的历史，是一代代中华儿女开发、建设宝岛，共同反抗外国殖民统治的历史，当然是中国历史的有机组成部分。“台独”势力变本加厉地在文化教育领域推行“去中国化”分裂活动，企图用“台独”史观继续毒害台湾年轻一代，进而磨灭台湾同胞的中华民族意识，已经引起台湾民众的强烈愤慨。在国家统一与民族复兴的历史趋势中，这种倒行逆施，不过是螳臂挡车。

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