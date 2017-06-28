台限制大陆人员赴台 国台办：民进党没为两岸人民做过好事

（联合早报网讯）大陆国台办发言人马晓光今天说，近期有一些大陆团组和人员赴台交流受阻。两岸交流合作是两岸人民共同愿望，“任何倒行逆施只会激民愤、失民心，搬起石头砸自己的脚”。

巴拿马与提问断交、和中国大陆建交后，台湾陆委会副主委邱垂正15日表示，政府将重新评估两岸情势，对两岸事务各面向与法规进行检讨，不排除调整人员往来交流措施等任何可能性。

台湾中央社报道，马晓光今天回应媒体提问时说：“据了解，近期确有一些大陆团组和人员赴台交流受阻。”马晓光表示，大陆官方近期陆续推出一系列政策措施，为台湾民众在大陆营造更好的学习环境，创造更多工作机会，提供更多生活便利和社会保障，使他们能享受和大陆居民基本相同的待遇。

他说，去年520以来，民进党政府单方面破坏两岸关系和平发展的政治基础，在台湾内部“放任和助推‘去中国化’的台独分裂活动”，采取各种方式阻挠两岸交流合作，煽动两岸民意对立。

马晓光表示：“这一年来，民进党当局为两岸民众做过什么好事？为在台湾的大陆同胞做过什么实事？答案显然是没有。”

他表示，今年是两岸开启交流30周年，“30年的历程充分说明，要交流、要合作、要融合是两岸同胞的共同愿望，打开的大门是关不上的，任何倒行逆施只会激民愤、失民心，搬起石头砸自己的脚。”

免费试阅14天