杭州保姆纵火案犯罪嫌疑人被提请批捕

（联合早报网讯）杭州保姆纵火案犯罪嫌疑人莫某晶涉嫌放火罪、盗窃罪两项罪名，已被提请批准逮捕。

据中国政府网站消息，经杭州市、区两级公安机关侦查，2017年6月28日，杭州市公安局以犯罪嫌疑人莫某晶（女，34岁，广东东莞人）涉嫌放火罪、盗窃罪两项罪名向杭州市人民检察院提请批准逮捕。经查，犯罪嫌疑人莫某晶在本市上城区蓝色钱江公寓2幢1单元1802室从事家庭保姆工作期间，多次窃取雇主家中财物。2017年6月22日凌晨5时许，犯罪嫌疑人莫某晶在该户室内放火，导致雇主家中母子四人死亡。

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