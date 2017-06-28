香港七警案 三警保释禁离港

（联合早报网讯）香港七名警务人员因在2014年占领行动期间袭击前公民党成员曾健超罪成，各被判囚两年，七人早前均已入狱服刑，并已就其定罪及刑期提出上诉，上诉聆讯正待排期。但七人当中有三人先申请保释外出等候上诉，观塘反黑组高级督察刘卓毅(29岁) 、观塘反黑组警员刘兴沛(38岁) 、观塘反黑组侦缉警员黄伟豪(36岁) 今天在香港高院申请保释外出，上诉庭副庭长杨振权虑后批准保释。

香港星岛日报网报道称，三人保释条件为“不准离港，交出所有旅游证件”、反黑组高级督察刘卓毅交付5万元（港元，下同）保释金及5万元人事担保、其余两人均是1万元保释金及1万元人事担保。

法官指，申请人的证据不足，完全无说服力，犯罪行为是无知（senseless）。法官指，本案由占中事件发展引起，警员长时间工作，曾健超也是其中一名示威者，而当时也出现有暴力行为的示威者，警员有责任维护治安及确保公共安全。当晚进行清场行动时，曾健超曾经向警员倒泼液体，这是一个不当行为做成不安全情况，但本案申请人同样地senseles，他们带曾健超前往变电站袭击他。但基于刑期上诉方面或要排期6至9个月才能处理，故批准三人保释外出等候减刑申请，及只批出就刑期上诉许可。

对于可否推翻定罪，法官指现阶段三名申请人没有理据及说服力没有合理机会。判刑方面的上诉，本案的罪行最高刑期为三年，此案起刑点两年半，然而以他们的职位犯罪来说也是刑期过重。

占领运动期间殴打公民党前成员曾健超而被判入狱两年的七警，早前先后书面通知律政司表示会上诉。其中高级督察刘卓毅、警员刘兴沛及黄伟豪，今天向高等法院提出保释申请。

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