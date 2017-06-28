老太向飞机发动机撒硬币 警方决定不予处理

（联合早报网讯）昨天发生的老太向飞机发动机抛撒硬币、导致航班延误的事件，上海警方已决定不予处理。

新民网报道，6月27日，南航CZ380航班由上海浦东打算飞往广州，登机过程中，一名老太太向发动机扔了一把硬币，导致航班延误了5个多小时。经勘查，机务人员共发现9枚硬币（其中发动机内部1枚1角硬币）。该航班确认发动机检修完毕、可以安全起飞后，于昨天傍晚6时16分起飞，并于当晚8时11分在广州白云机场安全落地。

经上海市公安局国际机场分局调查，涉事旅客邱某（女，80岁，无违法犯罪和精神疾病记录），称其抛掷硬币是为祈求平安。

报道指，向发动机附近抛撒硬币、后续没有造成严重危害的行为，按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，属于“扰乱单位秩序”，可处治安拘留5到10日、并处500元以下罚款。不过，虽然邱某的行为造成了航班延误5个多小时，但机务人员找到了全部9枚硬币，没有造成更严重的危害，考虑到邱某已经80岁了，且没有故意破坏的主观愿望，警方决定对其不予处理。

但如果造成严重危害，就会从治安管理处罚范畴上升到刑事犯罪领域，量刑方面最高可判死刑。刑法中所指的“破坏交通工具罪”，就是指故意破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险，危害公共安全的行为。本罪的主体为一般主体，即凡年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人均可构成。

据一位资深机务人员介绍，这种情况一般是先确认硬币的数量，然后打开发动机整流罩，同时拿一个类似胃镜一样的设备“孔看”，寻找硬币，昨天南航机务人员正是这么做的，幸运的是找齐了所有抛撒出去的硬币，确认了发动机可以正常工作。

“如果没人报告有人向发动机抛撒硬币，后果可能不堪设想。”这位资深机务说，“如果硬币在地面没有影响发动机工作，到了空中才改变姿态、滑到发动机核心部门，就会把高速运转的叶片打成锯齿状，轻则造成发动机报废，只能单发运行，重则机毁人亡也有可能。”

如果初步检查，没有找到硬币，又不能确认发动机里是否还有异物，这时候就要停止这架飞机的运营，把飞机拖进机库，拆开发动机仔细检查，“由航空公司的机务人员拆发动机快则一天，慢则两天甚至更长，而租用机场机库一个小时的费用就是8000元，加上机务人员的人工成本和飞机闲置造成的损失，一般损失在100万人民币左右。”如果航空公司自己的机务还搞不定，要找发动机原厂或指定维修商维修，损失就更大的。最后，如果发动机报废，只能换一个发动机的话，像空客A320的一个发动机就要1100万美元。

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