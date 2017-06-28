体总就"国乒退赛"紧急开会：运动员要明确为谁打球

（联合早报网讯）中国体育总局6月26日召开紧急会议，就国际乒联成都中国公开赛国家男子乒乓球队3名主力队员弃赛一事以及近几天网上热炒相关事件召开紧急会议。会议强调，运动员要明确为谁打球的问题——不是为某个人、不是为某个教练。

据中国排球协会官网消息，会议重点强调，第一，体育改革势在必行。体育改革的重要性、紧迫性和必要性要有明确认识。第二，任何一支国家队、任何一名运动员、教练员都要有祖国培养意识，都要有爱国主义、祖国至上这样一种情怀。弃赛、罢赛行为是严重错误的，是给国家抹黑，是极其错误的。

会议强调，运动员、教练员参加国际比赛发生这种状况，有损国家的形象，有损中国运动员的形象。竞技体育要体现顽强拼搏精神。同时要明确为谁打球的问题——不是为某个人、不是为某个教练。

会议指出，最近的网上热议，希望大家不要偏听偏信，要谨言慎行，不得参与议论和讨论，强化纪律规矩意识，真正做懂规矩、守纪律的体育人。不该说的话不说，不该做的事不做，有损于良好的竞技体育形象、有损于良好的项目形象、有损于良好的个人形象的事不做。要教育运动员和教练员，作为公众人物，你个人不完全属于你自己，某种程度上代表的是国家。

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