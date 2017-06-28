七警案其余四警陆续申请保释 聘星级大状出战

（联合早报网讯）香港七名警务人员因在2014年占领行动期间袭击前公民党成员曾健超罪成，各被判囚两年，七人早前均已入狱服刑，并已就其定罪及刑期提出上诉，上诉聆讯正待排期。当中有三人先申请保释外出等候上诉，观塘反黑组高级督察刘卓毅(29岁) 、观塘反黑组警员刘兴沛(38岁) 、观塘反黑组侦缉警员黄伟豪(36岁) ，今早上诉庭副庭长杨振权考虑后批准保释。

据香港星岛日报网报道，七警案总督黄祖成、警长白荣斌及两名警员陈少丹和关嘉豪已聘请了资深大律师为他们出战，稍后陆续会向上诉庭提出保释申请。

总督察将由香港前大律师公会主席资深大律师郭兆铭Clive Grossman, 及大状蔡一鸣代表，早前更向高院申请“英国外援”御用大律师Tim Owen 来港出战，目前待高院首席法官张举能及大律师公会审批。警长白荣斌则聘用资深大律师黄敏杰及女大律师李咏文代表申请保释及上诉。

两名警员陈少丹和关嘉豪则改聘由Charlotte Draycott郭沙乐资深女大律师（退休高院法官赖磐德太太）出战。

七警案七名被告依次为：“O记”总督察黄祖成（48岁）、观塘区反黑组高级督察刘卓毅（29岁）、警长白荣斌（42岁）、警员刘兴沛（38岁）、东九龙总区刑事总部警员陈少丹（31岁）、九龙城区刑事侦缉警员关嘉豪（32岁）及观塘区反黑组警员黄伟豪（36岁）。

免费试阅14天