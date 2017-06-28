美新任驻华大使：为特朗普年内访华做准备

（联合早报网讯）美国新任驻华大使特里·布兰斯塔德28日在北京官邸说，他将做好美中元首间的外交纽带，为美国总统特朗普年内访华做好准备工作。

中新社报道，当日，布兰斯塔德在大使官邸举行“媒体拍照及简短致辞”活动。此前一天，他抵达北京正式赴任。

布兰斯塔德现年71岁，曾六度担任美国艾奥瓦州州长，期间多次访华。他于去年12月被特朗普提名为美国驻华大使，今年5月经美国国会参议院批准后获得任命。

在致辞中，布兰斯塔德首先回顾了自己担任艾奥瓦州州长的从政经历，并特别提到1985年，他曾接待时任中国河北省正定县县委书记习近平的到访。

布兰斯塔德被广泛认为是对华友好的美国政界人士之一。在其任州长期间，艾奥瓦州与河北省结成友好州省关系，他还应邀访问河北省，受到热情接待。此后，他曾多次与习近平会面。

在致辞中，布兰斯塔德也提到自己“和特朗普一家也有很多私交”。他表示，他和妻子最近才刚和特朗普女儿一家吃饭。而他从一开始，就是较早公开表态支持特朗普竞选总统的共和党州长之一。

“我和我的家人是特朗普的忠实支持者”，布兰斯塔德说，对于特朗普对他的任命，他感到“非常荣幸”。

外界普遍认为，与中、美元首的良好关系是布兰斯塔德担任美国驻华大使职务的优势所在。他表示，希望自己能做好中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的外交纽带。“两国元首的第一次会晤非常成功，特朗普也期待着年内能够访华，我希望能够在其间扮演重要角色”，布兰斯塔德说。

展望任内工作，布兰斯塔德认为，“作为世界前两大经济体，美中之间的关系非常重要”。两国需要共同努力去解决世界上的难题，比如朝鲜半岛核问题，比如减少美中贸易壁垒以惠及两国人民，“我希望在其间发挥自己的作用”。

他特别提到两国正在就美中经贸“百日计划”进行磋商，他也参与其中。作为该计划成果之一，中国近日允许美国牛肉输华。以此为例布兰斯塔德表示：“我们将致力于寻求减少美中间的贸易壁垒的办法，以此扩大两国就业，惠及两国人民。”

当日，布兰斯塔德的妻子、女儿、女婿和两个孙女一同在官邸亮相。布兰斯塔德向媒体介绍说，他的女儿将在北京某国际学校执教，他的一个孙女期盼在8月去上海迪士尼乐园过生日。在介绍另一个孙女时，他则说“我们昨晚一起拜访了‘邻居’日坛公园，玩得很开心”。

布兰斯塔德就此表示，“希望能在任内走遍中国的每一个省份”，去感受中国的美食和风景，“但最重要的是，了解中国人民”。

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