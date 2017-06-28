洪秀柱：吴敦义有责任说明两岸路线

（联合早报网讯）国民党主席洪秀柱今天（28日）说，对岸疑虑国民党两岸路线，认为应说清楚，虽没直指要国民党主席当选人吴敦义说清楚，但她认为，吴敦义要做国民党主席，当然是党主席责任。

台湾联合新闻网报道，洪秀柱今天接受广播节目专访，谈到“不统、不独、不武”时表示，不统到底是“现在不谈统”还是“始终不谈统”？

她说，始终不谈的话是违宪；现在不谈统就只是拒独，在台湾独立声浪一直高涨情况下，大家应思考，如果只是不谈统、只拒独，将来走到台湾民意9成以上都要独的时候，该怎么办？

洪秀柱会后受访被问到日前赴海峡论坛是否获知大陆无法接受吴敦义的两岸路线时说，对方是有疑虑、问号，但没说不同意，是希望更清楚说明两岸关系。

至于大陆是否要吴敦义说得更清楚？她说，没直指哪一个人，而是国民党路线是否应说得更清楚；如果吴敦义要做国民党主席，当然是党主席责任。

洪秀柱表示，中华民国宪法增修条文指未来统，但没时间表，如果两岸各方面没谈好，老百姓心灵也不契合，如何谈统？

“若让对岸知道我们的目标是统的”，洪秀柱表示只是时间关系与做法、方式，“只要对方认为我们有此方向，心就安了”。

她说，台湾教科书从本国史变中国史，再变成东亚史，完全是去中国化，甚至去中华民国化，整个社会往独方向。

洪秀柱表示，她忧虑在此情况下，继续不谈统，这样与对岸如何有更好互动关系？两岸关系搞不好，对中国大陆发展影响也许不大，对台湾却影响深远。

她说，“讲不统，他们就有疑虑了”，且台湾讲一中各表，但对岸是一中不表；台湾不能只追求两岸交流成果，而不解决政治争议问题，问题不解决，台湾永无宁日。

免费试阅14天