网信办：特别重大网络事件发生后需24小时值班

（联合早报网讯）中国网信办昨天印发了《国家网络安全事件应急预案》，其中将网络安全事件分成四级，并提出对应的预警和应急响应。当特别重大网络安全事件发生后，需成立指挥部，履行应急处置工作的统一领导、指挥、协调职责，同时应急办24小时值班。

据北京青年报报道，据介绍，预案所指网络安全事件是指由于人为原因、软硬件缺陷或故障、自然灾害等，对网络和信息系统或者其中的数据造成危害，对社会造成负面影响的事件，可分为有害程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、设备设施故障、灾害性事件和其他事件。其中，有关信息内容安全事件的应对，另行制定专项预案。

网络安全事件分为特别重大网络安全事件、重大网络安全事件、较大网络安全事件、一般网络安全事件。特别重大网络安全事件包括以下几种情况：重要网络和信息系统遭受特别严重的系统损失，造成系统大面积瘫痪，丧失业务处理能力；国家秘密信息、重要敏感信息和关键数据丢失或被窃取、篡改、假冒，对国家安全和社会稳定构成特别严重威胁；其他对国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成特别严重威胁、造成特别严重影响的网络安全事件。

与之相对应，网络安全事件预警等级从高到低依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，分别对应发生或可能发生特别重大、重大、较大和一般网络安全事件。对于特别重大网络安全事件，应及时启动I级响应，成立指挥部，履行应急处置工作的统一领导、指挥、协调职责。应急办24小时值班。

据介绍，网信办统筹协调组织国家网络安全事件应对工作，建立健全跨部门联动处置机制，工业和信息化部、公安部、国家保密局等相关部门按照职责分工负责相关网络安全事件应对工作。必要时成立国家网络安全事件应急指挥部(以下简称“指挥部”)，负责特别重大网络安全事件处置的组织指挥和协调。

在事件结束后，相关部门要进行调查预评估，对事件的起因、性质、影响、责任等进行分析评估，提出处理意见和改进措施。同时，网信办将协调有关部门定期组织演练，检验和完善预案，提高实战能力。各省区市、各部门每年至少组织一次预案演练。

免费试阅14天