交通部：去年中国收费公路通行费收支缺口4143亿

（联合早报网讯）6月28日，中国交通运输部汇总发布了《2016年全国收费公路统计公报》。《公报》显示，2016年全国收费公路通行费收支缺口为4143.3亿元，较2015年底增加956亿元，增长30.0%。虽然缺口进一步扩大，但与2015年时缺口增加1616.2亿元相比，扩大态势有所放缓。

据人民日报报道，根据《公报》，2016年，全国收费公路通行费收入为4548.5亿元，比2015年增加450.7亿元，增长11.0%。支出总额为8691.7亿元，比2015年增加1406.7亿元，增长19.3%。支出当中，偿还债务本金、利息的支出占了大头，分别占了54.7%、26.6%。

截至2016年底，全国收费公路债务余额为4.86万亿元，与2015年相比净增4061.0亿元，增长9.1%。

说到收费公路收支缺口扩大的原因，交通运输部公路局有关负责人表示，目前，中国高速公路还处在加快成网的集中建设阶段，国家财政投入无法满足需求。《公报》显示，截至2016年底的7.59万亿收费公路累计建设投资中，财政性资本金投入占17.0%，非财政性资本金投入占14.0%，而银行贷款本金占了63.5%，其他债务占5.5%。具体分析收支缺口增加，主要有两方面原因：

一是建设任务重，债务增长速度快，还本付息支出快速增长。2016年收费公路还本付息支出为7063.8亿元，比2015年增加了1313.9亿元，增长22.9%。

二是当前收费公路已进入偿债高峰期。银行一般会给收费公路项目“建设期+1年左右”的宽限期，宽限期内可以只付息，少还本甚至暂不还本。待宽限期结束后，就会按贷款约定进入正常还债阶段，还本付息支出有较大幅度增长。

《公报》还显示，截至2016年底，全国收费公路里程为17.11万公里，较2015年底增加6658公里，占全国公路总里程比例为3.6%，与2014年、2015年相同。

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