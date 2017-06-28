5月份银行理财骤降1.6万亿元，为十年来最大的单月降幅

（联合早报网讯）中国监管部门近日透露，5月底银行理财规模为28.4万亿元，相比4月的30万亿元，净下降了1.6万亿元，为十年来最大的单月降幅。

据证券时报报道，此外，业内人士表示，就理财的产品结构而言，同业理财也在大幅下降。从两组相呼应的数据可以看出，目前监管部门对同业理财的“紧箍咒”正在显效，同业理财大幅收缩，使得银行理财整体余额规模调头。

参照4月份30万亿元的理财余额，5月理财余额的降幅为1.6万亿元。证券时报记者查询月度银行理财余额变动情况后发现，2007年以来，银行理财规模下降幅度超1万亿的仅有2次，一次是2014年6月，下降1.31万亿元，另一次就是今年5月。

对于5月理财余额大幅下降的原因，中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇称，可能与监管显效和银行理财新发行规模下降两重因素有关。前几年，银行理财一直保持快速增长的态势，2016年新增理财规模5.55万亿元，增幅为23.63%；而2015年银行理财增速为56.46%。从今年一季度开始，表外理财纳入央行MPA（宏观审慎评估体系）考核后，理财余额总体增速受到限制。4月中旬以来，银监会检查同业套利，同业理财受到了影响。

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