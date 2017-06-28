中国将加大车联网移动物联网等重点领域创新

（联合早报网讯）中国工业和信息化部官员今天（28日）说，5G将进一步成为经济社会数字化转型的关键基础设施，助力实体经济发展。中国将推进在车联网、移动物联网等重点领域的创新。

中新社报道，2017上海世界移动通信大会28日在上海举行。5G、物联网、车联网等成为今年展会的热词。

工信部通信发展司副司长陈家春说，5G作为新一代信息通信技术的主要发展方向，将进一步成为经济社会数字化转型的关键基础设施，深刻地影响各行各业，助力实体经济迈向新台阶。

目前，4G基站已超过300万个，用户达8.36亿户。“4G发展直接拉动投资数千亿元（人民币，下同），带动了数万亿元的社会消费和GDP增长，有力促进了信息消费的爆发式增长和数字经济的蓬勃发展”，陈家春说。

陈家春表示，工信部将推动重点领域的创新融合。通过在车联网、移动物联网等重点领域的先行先试，不断探索4G及5G与垂直行业的融合创新发展。

目前，中国已出台促进智能网联汽车、物联网基础设施建设、制造业与互联网融合发展等政策措施。陈家春表示，将拓展物联网技术在智能辅助驾驶和自动驾驶等领域的应用，加快推进移动物联网产业链成熟，加速商用进程，拓展其在工业互联网、智慧城市等领域的应用。

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