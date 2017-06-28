国家卫计委：近期已解决近50种药品短缺问题

（联合早报网讯）近几年，低价药、“救命药”“孤儿药”以及儿童用药供应短缺时常见诸报端。中国国家卫生计生委副主任曾益新今天（28日）在北京表示，近期已一揽子解决了近50种药品的短缺问题。

中新社报道，当日，国务院新闻办公室举行发布会，曾益新在发布会上介绍了《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》（以下简称《意见》）的有关情况。

曾益新表示，目前中国药品短缺问题主要是临床必需的药品供给质量和效率不高，供应保障政策不够细化、相关环节衔接不够顺畅，部分药品临床供应紧张的情况时有发生，影响了患者用药、危及群众健康。

《意见》提出，在目前每个省份布局不少于15个监测哨点的基础上，联通药品研发注册、生产流通、采购使用等重点环节，逐步形成国家、省、市、县四级监测网络体系和预警机制。

曾益新说，要综合分析中国疾病谱变化、重点人群临床用药需求、突发事件应急保障需求、药品及其原料药生产审批等情况，合理界定临床必需药品短缺标准，建立国家、省两级短缺药品清单管理制度。根据短缺原因、短缺程度、影响范围等情况，及时启动国家或省级应对机制，定期公布相关信息。

曾益新还表示，目前梳理出了约130种临床易短缺药品清单，分类明确了定点生产、协调应急生产、加强供需对接、完善短缺药品储备、打击违法违规行为、健全罕见病用药政策等六项应对措施。近段时间会同工信部、国资委、食药监总局等部门，已经一揽子解决了近50种清单内药品的短缺问题。

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