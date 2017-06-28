中国最新地质调查船“海洋地质十号”东莞下水

（联合早报网讯）中国自主设计、建造的“海洋地质十号”综合地质调查船今天（28日）在广东东莞中远船务工程有限公司顺利出坞下水，这意味着中国地质调查局海洋地质保障工程配套装备项目中的三艘调查船已全部出坞下水，“海洋地质十号”投入使用后，中国地质调查局将形成九船探海的新格局；这将全面提升海洋地质调查能力，也标志着中国海洋地质综合调查能力跻身世界前列。

中新社报道，中国地质调查局局长钟自然出席“海洋地质十号”综合调查船下水仪式并宣布“海洋地质十号”船出坞下水。广州海洋地质调查局局长叶建良为“海洋地质十号”船出坞下水敲香槟。

钟自然指出，“海洋地质十号”的建造是海保配套装备项目的重要内容，它的成功建造填补了全国小吨位大深度海洋地质钻探船的空白，丰富了中国海洋地质调查技术体系。提升了中国重点海域天然气水合物勘探能力，助力中国海域天然气水合物产业化进程，同时为中国自主设计建造天然气水合物钻采船（大洋钻探船）积累了宝贵经验。

“海洋地质十号”由中国自主设计、建造，是集海洋地质、地球物理、水文环境等多功能调查手段为一体的综合地质调查船，排水量约3400吨，续航力8000海里，可以实现在全球无限航区开展海洋地质调查工作。

该船配置了中国首套自主研制的举升式海洋钻探系统，通过设计优化及技术创新，钻探能力可拓展一倍。船舶建造过程中，采用模块化科考设备布局，配置有无人无缆深潜器（AUV）、综合导航定位系统等国际主流、前端调查设备，体现出高精度、多功能、综合作业能力强等特点。

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