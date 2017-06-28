广西全力构建“渝桂新”南向通道 沿海铁路货运大幅降价

（联合早报网讯）广西壮族自治区人民政府今天（28日）在南宁举行新闻发布会，宣布为推动“渝桂新”南向通道建设，加强与新加坡的互联互通，广西沿海铁路货运价格将大幅调整，集装箱运价最大降幅达20%。

中新社报道，广西壮族自治区发展和改革委员会党组成员、自治区铁建办副主任庞湟在发布会上表示，广西沿海铁路的运价形成机制原来不合理，物流成本偏高，为发挥广西在“一带一路”建设中的作用，让广西真正成为“一带一路”有机衔接的重要门户，广西壮族自治区人民政府采取实质性措施，出台《广西沿海铁路货运价格调整方案》，培育“渝桂新”南向通道集装箱国际联运市场，打通重庆至广西到新加坡的国际货运通道。

庞湟介绍，调整价格后，广西沿海铁路集装箱运价每吨公里降价0.04元，降幅20%；其他品类货物降价0.01元，降幅5%。调价机制将于7月1日零时起施行。

“从钦州港到重庆的货运班列，每列25节车厢，每节车厢装载两个标准集装箱，一个货运班列将有50个标厢，按照调整后的价格，一趟下来可以省下15万元人民币。对于企业发展来说，可以大大降低货运成本，有效提高综合竞争力。”广西北港物流有限公司总经理助理蒋伟在接受中新社记者采访时表示。该公司是广西实施“渝桂新”国际联运通道建设的主要货运公司。

据介绍，5月中旬，“渝桂新”国际联运通道试运行班列开行。“渝桂新”国际联运通道指从重庆出发，利用铁路运输，经贵阳、南宁到广西北部湾三港，实现向南经海运至新加坡及全球，向西北连接川渝地区及“渝新欧”的一条兼具内外贸功能的国际海铁联运大通道，也是中新（重庆）战略性互联互通项目“南向通道”的重要组成部分，通道全长4080公里。这条海铁国际联运新通道的开通，较既有江海联运模式可缩短20天以上的全程运行时间。

蒋伟介绍，“渝桂新”国际联运通道试运行班列开行以来，货源丰富，重庆运往新加坡的货物主要有电子及机械零配件产品；从新加坡运往重庆等中国西南地区的产品主要有化工产品及农产品等。

免费试阅14天