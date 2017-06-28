诚品接手 全台最长地下书街7月中营运

（联合早报网讯）全台最长的中山地下书街由诚品接手后，取名为“诚品R79”，将在7月15日正式营运，将展开三个月大型集体策展，全台唯一以80黄金年代黑胶为主题的音乐馆也将在书街呈现。

联合新闻网今天（28日）报道，台北捷运中山站往双连站方向的“中山地下书街”，因人潮少而连年亏损。诚品在今年3月得标台北捷运中山地下书街，取名为“诚品R79”重新出发，近300公尺长的书街邻近中山、大同两区，具有融合传统与现代的文化魅力。

诚品表示，书街改造是一次集体创作、软硬体全面升级的挑战。不到75天的筹备期内，从地板到天花板全面更新，更邀请海内外近千家出版社及独立出版联盟、大学出版联盟等合作策展，整体书籍规模接近诚品敦南店。

在店名设定上，诚品说，特别取用捷运两个出口编号R7、R9组合而成全新店名“诚品R79”，希望邀请读者从R7到R9，展开一场在中山与双连车站间的地下探索。

诚品指出，从书街走上地面的线型公园，则会来到昔有“打铁一条街”之称的赤峰街，从此处出发，扩及承德路、中山北路、长安西路，形成融合新旧城市景观的特色场域。

因此，诚品以“地下．阅读．丰聚落”为全店定位，期待游逛书街的动线能如同“丰”的笔画一般，与市民、读者一同串联街区丰沛的艺文能量，从地下到地面聚合成为一座阅读的渠道、知识的展区、生活的街廓。

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