习近平访港 市场憧憬北京会“送大礼”

（联合早报网讯）中国国家主席习近平明天起访港三日，市场憧憬北京会“送大礼”给香港，包括粤港澳大湾区的新举措等。

至于“小礼”，今天已经收到——香港与大陆今天签署两份更紧密经贸关系安排协议（CEPA），包括把投资准入开放至非服务业等。

针对习近平会否“送大礼”的问题，瑞信发表研究报告指出，香港回归20周年，以往北京大多在这时期宣布对香港有利的政策。但预料今年不会再有惊喜，只会围绕三个早前已经公布的项目，作细节性的宣布。

当中包括：在西九文化区建设故宫文化博物馆、河套科技园，以及“一带一路”为香港带来发展机遇。

该行相信，“回归”因素对市场导向不会有正面或负面影响，并指出，香港“回归” 每五周年，北京也不一定有重大政策公布，过去许多震撼性政策，都在“普通”年份宣布，政策倾向互惠互利，或经长时间讨论后才做出宣布。

“近年不少支持措施都是与资本帐及离岸人民币中心相关，但部份措施雷声大雨点少，未有真正落实。”瑞信认为，今年预料无惊喜，其中一个原因是目前难以抛出一个令所有人都满意的政策。

而且，在大陆今年政治局势中，香港议题显得微不足道。在资本账开放过程中，北京将更重视如何吸引资本流入。香港经济正面临转折点，需寻找其他增长动力。

无论如何，市场传闻，“债券通”将于7月3日正式启动。中国人民银行已于6月21日公布了“债券通”中的“北向通”（香港投资大陆债券）暂行管理办法。

大湾区方面，中国国家发改委已定于“七一”当天在香港主办“推进粤港澳大湾区建设”论坛，由广东省、香港和澳门政府共同协办，预计发改委将介绍大湾区计划的初步蓝图。

发改委日前表示，希望将珠三角建设成“世界上最发达、创新能力最强、最开放的城市群地区”。大湾区范围涉及香港和澳门这两个特区，以及广东省的广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、惠州、江门及肇庆。

“七一”前夕港府将向发改委提交有关香港的报告，预料今年底发改委会把整个发展规划交予国务院审议。随着港珠澳大桥香港段及高铁香港段即将通车，将可落实香港和珠江三角地区一小时生活圈。

另一方面，港府与大陆签署的CEPA两份新协议，分别是《经济技术合作协议》及《投资协议》，香港财政司长陈茂波形容，这是一项升级的安排。

两个新协议除把香港投资准入开放至非服务业外，还纳入“一带一路”贸易至CEPA框架，并推动大陆企业在香港发行人民币计价股票、推动H股全流通。

陈茂波说，大陆是香港外来直接投资的第二大来源地，而香港也是大陆实际使用外资最大来源地。《投资协议》令两地的投资环境更稳定和明确，将有助进一步带动双向投资。

另外，《投资协议》是大陆第一份采用准入前国民待遇加负面列表模式的投资协议，并设有“最惠待遇”条款，确保大陆对其他国家或地区提供较CEPA更优惠的待遇时，有关待遇也会自动延伸至香港。

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