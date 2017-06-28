桃园“黑道皇帝”潜逃大陆十余年 偷渡回台落网

（联合早报网讯）台湾桃园地区“黑道皇帝”天道盟仁义会大哥何盛松，因枪砲等案弃保潜逃遭通缉，他在中国大陆混了十多年，在台的手下接济不若从前，加上大陆公安也盯上他，一个多月前他返台招兵买马，准备“大干一票”，被桃园市刑警大队逮捕，今天（28日）先发监执行。

联合新闻网报道，检警调查，何圣松（50岁）身背多条通缉，包括院、检的枪砲案和执行通缉，其中一条是被判10年8个月确定的执行通缉，检方今天先以执行案发监执行，其他案件再后续处理。

警方指出，绰号“小牛”的何盛松曾是桃园地黑帮大哥，80年代曾因土地利益，到中坜区的大哥家中开了100多枪而出名，出狱后仍与道上牵扯在一起，但他在黑、白两道都很吃得开，还曾插手选举，结交不少政坛人士。

10年前何盛松因持枪案被收押，他推给小弟，但检警查出指纹是他的，何盛松后来以身体不适请求交保获准，随即潜逃大陆。

警方指出，何藏匿大陆10多年，手下对他的接济逐渐中断，在大陆又被公安盯上，生活过得不如意，上月底偷度返台后，在老地盘招兵买马，检警监听到他准备买枪“大干一票”，昨天赶紧收网，查获两把制式、一把改造手枪和子弹36发。

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