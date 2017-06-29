重庆云阳发现世界级恐龙化石群

（联合早报网讯）重庆市政府新闻办28日召开发布会宣布，重庆云阳县普安乡发现世界级的恐龙化石群。

据新华社报道，重庆市国土房管局副局长李仕川介绍，2015年初，云阳县普安乡群众报告发现疑似恐龙化石，国土部门迅速组织开展了露头调查及临时保护工作。调查结果表明，沿下沙溪庙组岩层走向上约5公里长范围内均有恐龙化石露头，化石核心区出露长度达550米。经国土资源部批准，2016年10月全面启动普安乡古生物化石发掘工作。

通过抢救性发掘，目前已形成长150米、厚2米、高8米的“恐龙化石墙”，墙体面积达1155平方米，含17个化石富集小区。据探测，墙下仍有大量恐龙化石，埋藏深度至少20米。距核心区约一公里的早侏罗世自流井组地层中，同样有较密集的恐龙化石出露。更进一步的发掘和研究工作还将陆续展开。

在近日举行的发掘成果鉴定会上，以国家古生物化石专家委员会副主任、中科院古脊椎动物与古人类研究所所长周忠和院士为组长的专家组鉴定认为：云阳普安恐龙化石群具有时代跨度大、分布密集且范围广、种类丰富等特点，具有非常高的科学价值和开发利用价值，是中国乃至世界研究领域的一个重大发现。

在新闻发布会上，中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员徐星表示，目前的研究显示，云阳普安恐龙生活时期处于恐龙演化的关键时期，这一化石群具有填补恐龙演化序列空白的潜在重大研究意义。

徐星说，早侏罗世晚期到中侏罗世是恐龙演化的关键时期，许多亚类群的出现以及重要特征的出现，比如恐龙巨型体型的演化，都发生在这一时期，但相对而言，在世界范围内，这一时期的化石记录都较为贫乏。云阳普安恐龙化石四区自流井组有较为丰富的恐龙和蛇颈龙化石，很可能填补世界上早侏罗世晚期到中侏罗世恐龙时空分布上的空白。

徐星指出，云阳普安长达150米的单体“恐龙化石墙”，在全世界范围内都十分罕见。“美国犹他州恐龙公园是世界级旅游景点，但单体化石墙从规模上讲比普安小多了。”

免费试阅14天