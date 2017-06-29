习近平今访港 七一发表“主旨讲话”

（联合早报网讯）为庆祝香港回归二十周年，中国国家主席习近平今日将偕夫人彭丽媛访港三天，会见现任和新一届特区政府主要官员、中央驻港机构人员，以及政商界领袖。习近平同时会到石岗军营检阅解放军，以及视察西九文化区和港珠澳大桥。消息透露，习近平今次访港，在多个场合都会有讲话，但“重头戏”是七月一日新一届特区政府的就职典礼，届时他会发表“主旨讲话”，全面阐述中央对港政策。

据香港星岛日报报道，习近平访港行程紧凑，据央视昨日报道，他今天中午将乘搭专机抵港，其后会先在机场发表讲话。据了解，习近平今日下午会首先会见香港行政长官梁振英、一众现届官员及行政会议成员；今晚梁振英会在礼宾府设宴款待，届时候任行政长官林郑月娥及新一届主要官员也会出席；在新一届特区政府就职典礼后，他也将会见新任特首林郑月娥及特区政府新班子。

除特区政府现届和新一届班子外，习近平也会在明天会见中央驻港机构人员，以及近二百名香港的政商界领袖，预料城中多位企业巨头都会出席。三天行程中，他也会先后到访西九文化区、于石岗军营检阅解放军驻港部队及视察港珠澳大桥。习近平此次访港，在多个场合都会有讲话，包括明晚的特区政府欢迎晚宴，但“重头戏”将会是七月一日新一届特区政府的就职典礼，届时他会发表“主旨讲话”，全面阐述中央对港政策。此外，陪同习近平访港的夫人彭丽媛，将会在特首夫人陪同下，到学校及老人院进行探访等亲善活动。

此次习近平访港，香港警方严阵以待，五十名机动部队警员，昨晨8时许抵达西九龙文化区柯士甸道入口，警方先派安排警员在行人路及马路设置路障及站岗，不准任何人士及车辆进入，其后警员再进入文化区，分别到公园及建筑地盘展开彻底搜查，并要求内里人士全部离开。而水警人员则乘水警轮驶入文化区对开海面，登上多艘停泊船只查看及作登记。至下午1时，“飞虎队水鬼队”全队约三十多人，乘四艘橡皮快艇到达，更换潜水衣后，再潜入海底搜查，经约3小时，证实未有可疑物品离去，警方则全面将文化区水陆通道封锁。

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