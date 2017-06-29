故宫养心殿文物首次到香港展出

（联合早报网讯）适逢北京紫禁城养心殿正关闭进行修缮，殿内文物、陈设等皇室用器将首次到香港展出，今日起在沙田香港文化博物馆内展出二百多件珍品文物，包括皇帝接见大臣的“正殿明间”及慈禧太后垂帘听政的“东暖阁”；还配合多媒体技术还原历史事件，令市民如穿越时空置身养心殿内，感受帝皇之居的风貌。

据香港星岛日报报道，为让市民一睹当年帝王居所的面貌，展览特意将养心殿的重要场景，以原状陈列方式展示，并划分了七个区域，包括皇帝接见大臣的“正殿明间”、慈禧太后垂帘听政的“东暖阁”、雍正勤政工作的“西暖阁”及乾隆监赏书画的“三希堂”，还有皇帝礼佛之所的“仙楼佛堂”、皇帝日常休息之处及皇家造办处。

在位只有13年的雍正皇帝勤于政事，据统计，他在奏摺写下的批语字数超过一千万字。此次也展出雍正在“西暖阁”亲题的一副对联——“惟以一人治天下，岂为天下奉一人”，可见他当年勤政亲贤的治国理念。

至于爱好书画的乾隆，在其书房收藏了东晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》及王珣《伯远帖》三件稀世之珍，故其书斋又名“三希堂”。为了让市民感受乾隆对学问的热诚，展览特意开辟一角，复制“三希堂”的空间和摆设，让大家亲身走进乾隆所向往的艺术世界。

香港艺术馆馆长（虚白斋）司徒元杰指出，此次展出的珍品多达236件，包括有雍正亲题的“中正仁和”匾及“为君难”印章等。他认为皇帝亲笔书写的牌匾最为珍贵，因为透过欣赏不同帝王的书法，可观察到其性格及气派。司徒元杰指，养心殿兼具办公及就寝的功能，笑言“Home Office”（家居办公室）的概念早在清朝已有。

本次展览是香港回归二十周年的庆祝活动之一，由香港康乐及文化事务署与故宫博物院联合主办，香港艺术馆与故宫博物院联合筹划，并由香港赛马会慈善信托基金独家赞助，展期至今年10月15日。司徒元杰透露，筹办展览费用约2000万，其中一半金额由赛马会赞助。

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