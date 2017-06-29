市场惨淡 台旅游业盼蔡英文宣示欢迎陆客

（联合早报网讯）大陆游客来台大减，尽管专做陆客生意的台湾购物店已陆续整合，但仍有三分之一停业，还有的被迫“跳楼大拍卖”。台湾游览车业者28日表示，二手车市场有的车一辆就跌100万元（新台币，下同）。台湾中华观光精品產业协会秘书长张国荣建议总统蔡英文应以感谢、感恩的心发表谈话，欢迎陆客，当台湾最大的观光行销者。

台湾《旺报》报道，从去年5月至今，陆客已大减一年多。购物店统计来客人数只剩不到2015年全盛时期的三成，营业额更下降到约两成。张国荣表示，从去年底至今，关门歇业及整合缩小规模的购物店已经超过三分之一，从大型珊瑚店、珠宝店、钟表店，到中小型的茶叶店、伴手礼店，全都躲不掉。

最近一周，台北有家陆客团购物店，因陆客大减，举办开店以来首次降价大拍卖。钻石3到5折，名牌太阳眼镜3.5折，珊瑚更下杀1到2折。业者表示，尽管政府大力推东南亚旅客来台，但东南亚旅客平均每人消费只有陆客的五分之一，南向不是短期就可以做到的，台湾的入境旅游市场，不能独缺陆客这一块。

杨姓游览车业者表示，整个产业原本有一万三千多辆游览车，业者为配合政府来台产业，花钱买游览车，尤其在2011年最多，估今目前约有一万七千辆；但陆客来台大减，目前游览车业者“跑路的跑路，被扣（车）的被扣”，即使转战国民旅游“也很惨”，因为大家一直杀价，尤其是二手车市更混乱，太多旧车卖不出去也租不出去，有的价格每辆跌了100万元。

“陆客来台大减，主要有3因素，一是政治因素，二是仇中言论，三是旅游安全对旅游业的冲击，导致业者客源不足，经营亏损和陆客拒买营收下降，引发旅游业人员缩编和采购计划停止。”林姓旅行社业者表示，新南向政策当然支持，但如要以东协来客弥补陆客是“自欺欺人的想法”，因为陆客一年少200万很快，东协要年增200万却“难如登天”。

张国荣认为，陆客市场虽说政府在两岸的政治上有其考量，但除政治外，有几点是政府可以做的。呼吁蔡英文除了要以感谢、感恩的心发表谈话，欢迎陆客，当台湾最大的观光行销者。也要修改现行陆客来台规定，以更加良善及放宽的政策迎接陆客。更要全面检讨台湾旅游安全，因为这不只是对陆客，而是对所有观光客、国民旅游的游客都是如此。

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