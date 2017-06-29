清华大学招生组：魏祥梦圆清华指日可待

（联合早报网讯）甘肃定西高分残疾考生魏祥致信请求带母亲上大学的消息引发多方持续关注。中国青年报报道，清华大学甘肃招生组组长薛建团表示：“魏祥648分的高考成绩完全符合清华大学贫困地区专项招生计划分数要求，属于正常录取范畴，不存在照顾问题。”

6月28日，清华大学甘肃校友会代表、甘肃广播电视大学校长张方明一行从兰州赶到定西市安定区，将这两天清华大学甘肃校友捐献的1万余元交给了魏祥。张方明说，“魏祥的成长经历是清华大学自强不息校训的生动体现，他的精神气质、意志品质和清华人的价值追求一脉相承。”

“昨天（6月27日）早上得知魏祥的情况，经学校招生部门确认，我们就开始行动了。”张方明说，魏祥的消息在校友群发布后，引起了密切关注，校友都觉得魏祥母子十分不易。“钱是临时筹集的，都是每个人捐出100元、200元筹集起来的，也让魏祥感受到清华厚德载物的人文情怀。”

据定西市委宣传部消息，6月26日下午，定西市委常委、副市长高生发带领市委宣传部、市残联、市教育局、太平洋寿险定西分公司等部门和企业负责人到定西一中慰问魏祥，并祝贺他高考取得优异成绩。

高生发了解了魏祥的学习生活情况后表示，定西市委、市政府一定会督促相关部门落实好每一项帮扶政策，积极组织社会力量对口帮扶，协调解决他们上学存在的困难，绝不会让像魏祥一样成绩优异的学子因贫困而上不起学。参加慰问的部门和企业为魏祥送去了慰问金。

据清华大学甘肃招生组消息，魏祥高考成绩符合清华大学贫困地区专项计划录取分数要求，他梦圆清华大学已指日可待。清华大学甘肃招生组组长薛建团表示：“魏祥648分的高考成绩完全符合清华大学贫困地区专项招生计划分数要求，属于正常录取范畴，不存在照顾问题。”

据了解，贫困地区专项招生计划是由教育部、国家发改委、财政部、人力资源和社会保障部、国务院扶贫办共同制定的一项专项计划，主要内容是在普通高校招生计划中专门安排适量招生计划，面向集中连片特殊困难地区（贫困地区）生源，实行定向招生。专项计划实行单报志愿、单设批次、单独划线录取。

2017年甘肃省理工类本科一批录取控制分数线为460分，魏祥成绩高于甘肃省一本线188分，位列甘肃省理科考生第83名。

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