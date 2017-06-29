中国赠送菲律宾大量枪支打击菲极端武装

（联合早报网讯）中国周三（6月28日）赠送大量枪支给菲律宾总统杜特尔特，帮助马尼拉打击盘踞在菲律宾南部一个城市的伊斯兰极端主义武装。

据BBC中文网报道，这批自动步枪和狙击步枪和弹药是杜特尔特上台以来从中国得到的第一批军援。其中有中国提供的具有世界先进水平的7.62毫米高精度狙击步枪。

杜特尔特说，这批价值人民币5000万元（735万美元）的军火"说明菲律宾和中国关系进入了一个新阶段"。

稍早，菲律宾军方说他们发现了17具平民的尸体，他们都死于伊斯兰激进分子之手。

这些激进分子自称是伊斯兰国的追随者。他们自5月23日占领了叫做马拉维的城市。菲律宾部队在空中支持和大炮的支持下同武装分子作战长达一个月，试图将他们从马拉维清除出去，但遇到激进分子强烈抵抗。

官方数字显示，将近400人被打死，其中包括290名武装分子和70名政府军士兵。马拉维的200,000居民的大部分已经逃离那里，战火令城市大部分地区成为废墟。

杜特尔特说，"由于缺乏装备，有时候我们几乎要跪下了。有了中国这样理解我们的朋友，真是很好。"

报道指，杜特尔特不愿意提美国的帮助，他说不知道美国为在马拉维作战的菲律宾部队提供的技术支持。菲律宾同美国有共同防御条约，并且长期以来一直以来美国的武器供应。

中国驻菲律宾大使赵鉴华在移交这批武器的时候说，不久会向菲律宾提供"第二批"武器。

赵鉴华大使说，这批捐赠数量不大，但是在两国军事关系发展中具有重大意义。他说中国在反恐方面愿意探讨在联合训练，情报分享以及联合军事演习方面同菲律宾合作。

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