不再参选？ 段宜康：断自己后路才能背水再战

（联合早报网讯）民进党立委段宜康昨日抛出震撼弹，表示将这个任期结束后不会再参选。段宜康今天（29日）再于脸书表示，“提早让大家知道我的决定，是为了断自己的后路，才能背水再战。当我无所求，我就无所惧。”

台湾联合报报道，段宜康表示，昨天拒绝接受访问，因为他的目的不在炒作新闻。结果大家只好自己想像他的动机，对辛苦找他的媒体朋友们，真的很抱歉。

段宜康说，民进党给他机会，31岁当选台北市议员，37岁当了立委。“虽然意气风发；但其实也没能有什么成绩。”好不容易等到民进党在立法院过半了，才终于觉得可以和民进党所有委员一起，把事情做成。

他表示，但自己知道，江湖子弟江湖老，锐气、冲劲远不如当年。如果这个任期留下没能完成的重大法案，恐怕就只会是“徒留遗憾”了。提早让大家知道他的决定，是为了断自己的后路，才能背水再战。“当我无所求，我就无所惧”。

蔡英文政府上台后推动年金改革，立法院临时会已通过公务员年改法案，教师年改法案今天也可能三读。军公教团体多次点名批评段宜康，台北市议员钟小平日前更扬言，“在段有生之年的政治生命，我一定千刀万里追着”。

段宜康昨天说，他不会出任政府或公营事业、法人、党部职务。“要找我算帐的人，现在就来；以后怕找不到我了。”

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