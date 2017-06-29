新华社：用全民健身化解农村矛盾 效果超乎想象

（联合早报网讯）新华社今天发表文章称，在中国一些老区基层，全民健身正成为农村治理的新“密码”。

报道称，山西省屯留县岭上村曾是有名的“百人上访村”，而今，这里的村民更多是聚集在健身广场上，以打球、跳广场舞等方式娱乐、锻炼。屯留县位于晋东南的上党盆地西侧，上党战役主战场就在这里。近年来，这个红色老区以全民健身为抓手，体育产业发展迅速。

乘着屯留推广全民健身的“东风”，村第一书记的冯斌于2016年带领村民修建了一块3000平方米的健身广场，安装了篮球架、平步机等配套器材，岭上村百姓有了自己的健身娱乐场所。广场的建成极大地激发了村民的健身热情。

此外，在村委会的支持下，村民组织了一个锣鼓队，吸纳了50多位热爱跳舞的妇女，利用闲暇时间进行训练，还时常外出表演。

锣鼓队队长吴晚凤曾是村里的上访大户，数次去过省城太原上访。吴晚凤回忆说，“当初鬼迷了心窍，觉得自己搬迁吃了亏，平常没事干就去上访。”她说以前自己钻了牛角尖，整天只想着闹事，直到村里建了广场、搞了锣鼓队，她才慢慢醒悟过来，现在的日子不知比原来好了多少。

吴晚凤说，她如今才真正学会享受生活，而每日的广场舞和锣鼓训练就是她快乐的源泉。“住上了新楼房，过上了好日子，每天有事忙，生活充实了，心情也好了，自然就想开了。”她还说，许多乡亲都跟自己一样，在体育锻炼中找到了自身的价值与意义。

冯斌说，“以全民健身为抓手化解农村矛盾，效果超乎想象。”报道指，随着山西省28200个行政村体育场地和1196个乡镇全民健身广场“两个全覆盖”的实现，健身已经成为基层农村治理的新“抓手”。

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