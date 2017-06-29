刘晓波狱中接受治疗视频曝光

视频网站Youtube昨晚流传一段关于诺贝尔和平奖得主、中国维权人士刘晓波在狱中接受治疗的视频。有消息指，这个视频由中国官方发布，目的是要证明刘晓波在狱中获得良好待遇。

现年61岁的刘晓波于2008年因起草零八宪章而被捕，并于2009年12月25日以“煽动颠覆国家政权罪”一审被判处有期徒刑11年，二审维持原判，一直在辽宁省锦州监狱服刑。

据报道，刘晓波在5月23日发现患上晚期肝癌。他已办理保外就医，目前正在沈阳中国医科大学接受治疗。刘晓波患癌的消息引起维权人士的震惊，有人质疑刘晓波在狱中是否得到应有的医疗保障。

根据网上流传的三分钟视频，刘晓波在狱中打羽毛球、跑步锻炼，也做常规体检和医院检查。视频显示，医生为刘晓波做身体检查时相当细心和专业。

刘晓波在视频中说：“我还是觉得我到这来，无论是戴队还是靳队真是对我很关心、很好，特别是对我的身体很（关心），真是很好。说实在的，从我内心来讲我挺感激（他们）。”

刘晓波的妻子刘霞也允许和他见面。他在一次见面中通过对讲机告诉刘霞：“我体检、抽血、做彩超挺好的。”

目前还不清楚视频中的画面是在什么时候拍摄的。

维权组织担心，刘晓波在中国得到的医疗照顾可能不够充分。大赦国际等国际人权组织呼吁中国政府尽快释放刘晓波，让他到国外就医。

刘晓波好友、现居德国的作家廖亦武日前也公布刘霞亲笔信称，出国治病是两人的心愿。

美国新上任的驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）昨天（28日）说，美国希望见到刘晓波能出国接受治疗，并强调中美两国必须在人权问题上合作前进。

网络上在这个时候传出刘晓波在狱中受到良好待遇的视频，有分析认为，这可能是中国政府所为。

据路透社报道，一名接近刘晓波和刘霞的消息人士认为，刘晓波在视频中的谈话都被“断章取义”，而且视频画面似乎是用监控摄像机拍摄的，目的可能就是要制作宣传短片。

报道引述该消息人士说：“或许他们一开始拍摄视频是要向展示给上级领导看，而现在则用来反驳那些批评中国政府没尽最大努力避免刘晓波罹患肝癌的人。”（联合早报记者林子恒北京报道）

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