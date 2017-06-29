海外买家扫伦敦一手楼 最大“势力”来自香港？

（联合早报网讯）全球不少地方楼市都被炒起，伦敦也不例外。伦敦市长简世德（Sadiq Khan）去年竞选时曾承诺彻查海外投资者买楼情况，经过6个月调查后，最近报告出炉。报告显示，在伦敦买楼的海外买家中，来自香港的买家高达28%，新加坡买家占20.1%。马来西亚买家占7.1%，而中国买家只占5.4%。

据香港01网站报道，去年12月，简世德委托伦敦政治经济学院（The London School of Economics and Political Science，LSE）调查，海外投资者对伦敦楼市的影响。

首先，报告肯定现时伦敦一手物业空置率低于1%，显示就算是海外买家买楼，也不会是凋空囤积居奇。而国际资本成为发展商，以及将物业预售给海外买家，的确加速了资金流转，加快建筑速度，也开启了一些大型项目建设，令伦敦建造业发展起来。

不过，在海外买家的问题上，伦敦的确是受到困扰。报告显示，海外投资者不单止抢购豪宅，更大量购买原本伦敦人负担得起的一手新楼。统计显示，价格低过50万英镑的住宅，有50.5%由海外买家购得。

这样高的比例，背后原因是英国并未推出楼市“辣招”，海外买家及本地买家，买购买住宅时印花税相同，50万英镑或以下物业只需缴付3%税项。相对其他地方如多伦多、新加坡及香港，英国买楼的税率很低。

报告分析了海外买家买伦敦楼的三大原因，主要是家庭成员有实际需要，例如海外留学生家人买下，或海外人士到英国工作而买楼，或是作为渡假之用。

报道指，按来源地分类，来自香港的买家高达28%，新加坡买家占20.1%，是伦敦一手楼买家主力。马来西亚买家占7.1%，而中国买家只占5.4%。

这种情况与一般认知有很大不同，但其实有不少香港买家，是拿到香港身份证的中国内地买家，部份中国内地买家又会利用离岸公司买楼，因此有不少买家来自避税天堂英属处女岛。

海外买家一般钟情市中心地段，西敏市（City of Westminster）有40%一手新楼被新加坡人买下，南华克（Southwark）则较受香港人欢迎，有25%一手买家为香港人。

近年大量旧区重建的东伦敦，绝大多数一手楼都由亚洲买家购入，而金融区金丝雀码头（Canary Wharf）有25%一手楼售予海外买家，主要为中国人，当中有一半是购买后放租的，豪宅为主的兰柏（Lambeth）则有三分之一新盘由海外买家买去。

报道称，海外买家购下的房子空置率低，原因是买家都会放租出去，而主要租客则为伦敦本地人。

LSE在收到发展商及国际大型地产经纪提供的资料之后撰写这份报告，建议限制海外买家买一手楼比例不多于20%。

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