中共国家体育总局党校成立

（联合早报网讯）中共国家体育总局党校成立仪式28日在体育总局干部培训中心举行。国家体育总局党组副书记、副局长、中共国家体育总局党校校长杨树安，中央国家机关党校常务副校长陈韶光出席活动并讲话。

据《中国体育报》报道，杨树安指出，中共国家体育总局党校的成立是体育总局政治生活中的一件大事，具有里程碑意义，做好新形势下体育总局党校工作，是落实全面从严治党的重大举措，是建设高素质干部队伍的迫切需要。他强调，总局党校要认真学习贯彻习近平总书记在全国党校工作会议上的重要讲话精神及《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》精神，牢牢把握正确的办学方向，充分调动教职员工的积极性和创造性，积极探索办好总局党校的新路子。一要突出政治引领，把党校姓党的原则贯穿到党校工作的各方面和全过程；二要注重全局谋划，充分发挥党校在总局推进全面从严治党、促进中心任务落实中的重要作用；三要加强基础建设，逐步完善办学基础条件，更好地服务和保障教学工作；四要努力提升水平，强化理论武装和党性锤炼，加强理论研究与思想引领，不断开创党校工作的新局面。

报道指，下一步，总局党校将继续依托总局干部培训中心开展工作，总局党校校务委员会作为总局党校的领导机构，负责总局党校管理工作。

免费试阅14天