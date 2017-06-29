持外国护照未注销中国户籍者不许出中国境？假的！

（联合早报网讯）近日，一条名为《持外国护照未注销中国户籍者，不许出中国境！7月正式实施！》的新闻，火遍网络。在新闻里，确凿地写着“回国时，一旦被发现手持国外护照但未及时注销中国的户籍，从中国境内再次准备出境时将会被禁止出境，等到返回原居住地相关部门注销本人户籍后，才可被允许出境。”此消息一出，引起了不少外籍华人的关注。

据红星新闻报道，红星新闻就此消息求证四川省公安厅出入境管理局，对方表示：“没有收到任何相关通知，这是一条假新闻。”

红星新闻注意到，所谓“持外国护照未注销中国户籍者，不许出中国境”的消息，在中华人民公安部的官方网站上，根本查不到。四川省公安厅出入境管理局的工作人员表示，“从未收到过相关通知。”同时，该工作人员还表示：“另一条消息，说护照的办理收费下降，我们也没有收到官方的正式文件。可以说，这些信息，大家可以不予理会。”

红星新闻发现，这条假新闻当中，混入了公安部在今年2月发布的《中国边检机关将在入境检查时留存外国人指纹》的通告，真假消息混合，以提高假新闻的可信度。四川省公安厅出入境管理局的工作人员向红星新闻证实：“外国人入境时留存指纹，可以说是全球通用的规则。这条规定，与限制持外国护照且未注销中国户籍者出境之间，没有任何联系。”

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