台湾首颗自制卫星 8月25日将在美发射升空 

（联合早报网讯）首颗由台湾自制遥测卫星“福尔摩沙卫星五号”（福卫五号）将在台北时间8月25日凌晨2时50分在美国发射升空，台湾行政院长林全表示，这是台湾科技及系统整合能力的展现，对于科技部国研院国家太空中心，以及国内产学研团队的努力，我在此表达肯定。

据自由时报报道，林全表示，福卫五号是第一枚由台湾自主研制的卫星，由国研院国家太空中心，结合国内产、学、研的努力而有如此成果。目前，政府做好了所有太空环境的功能测试及验证，完成了所有发射准备，预计于今年8月于美国加州发射。

林全责请科技部持续努力，推动太空科技研发的相关人才培育、促进研发成果的加值应用，希望未来有关太空产业的研究与产业发展，都能有更好的表现，也预祝福卫五号的发射作业圆满成功。

据报道，福卫五号所拍摄影像可广泛应用于政府施政、防灾勘灾、国土安全、环境监控、科技外交、学术研究及国际人道救援协助等用途，例如福卫二号于国内莫拉克台风及日本311大地震等国内外重大事件的救灾与重建工作均发挥相当大的帮助。另搭载先进电离层探测仪（AIP）科学酬载，可用来建置太空天气模式、观测电浆扰动变化研究电离层在地震前的可能异常现象。

台湾“国家太空中心”主任张桂祥表示，欢迎届时8月25日福卫五号全民一起来见证台湾科技发展的重要时刻。

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