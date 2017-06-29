中国援助南太岛国致债务负担？中方：毫无根据

（联合早报网讯）针对澳大利亚高官发表有关中国援助大型基建给南太岛国带来不可持续债务负担的言论，商务部发言人孙继文今日驳斥称，这一指责是毫无根据的。

据中新网报道，在中国商务部29日召开的例行新闻发布会上，有记者问：据媒体报道，澳大利亚外交贸易部秘书长孙芳安近日表示，中国援助南太平洋地区的大型基础设施项目给太平洋岛国带来了不可持续的债务负担。请问发言人对此有何评论？

孙继文表示，这一指责是毫无根据的。一直以来，中国始终秉持人类命运共同体理念和正确义利观，在努力寻求自身发展的同时积极承担国际义务，坚持向其他发展中国家提供力所能及的帮助。中国的对外援助不附带任何政治条件，不干涉受援国内政，真诚帮助受援国摆脱贫困、增强自主发展能力。

基础设施是一国经济腾飞和社会发展的重要基础。因投入大、回收期长，通常需要政府予以大力扶持。长期以来，中国政府在力所能及的范围内，为包括南太平洋岛国在内的广大发展中国家援建了大量基础设施，为受援国经济发展发挥重要作用。

为确保援建项目早日建成，惠及受援国人民，中国政府根据受援国的负债情况和偿还能力，提供无息贷款、优惠贷款等多种形式的融资支持。在融资过程中，中方会对援建项目进行严格的经济技术评估，避免受援国承受过大的债务负担。同时对可通过项目本身收益还款的项目予以优先考虑，以保障受援国债务可持续性。

2000年以来，中国已先后9次宣布免除重债穷国和最不发达国家对华到期无息贷款债务，切实减轻了有关国家债务负担。在南太平洋地区，中方也免除了有关国家对华无息贷款债务，并将加强多双边磋商，积极研究继续扩大债务减免的规模和范围。

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