尚达曼：新中关系经长年累月建立宜珍惜

（联合早报网讯）新加坡副总理尚达曼与中国领导人会晤后总结，新中关系在长年累月中建立，双方应珍惜并向前看，尽全力推进关系。

尚达曼也是经济及社会政策统筹部长。他本月27日在大连出席夏季达沃斯论坛时与中国总理李克强会晤，今天在北京中南海紫光阁与中国副总理张高丽会晤。

他今天在北京接受新加坡媒体访问时说：“我明确感受到，这两场会晤的精神是，我们意识到新中关系由历代领导人花了很长时间建立，双方应珍惜并要为关系的未来发展继续努力。”

他表示，双方在讨论如何巩固关系时，没有任何犹豫，也不涉及负面内容，只是以务实态度讨论如何在未来构建新中关系。

尚达曼表示，他与张高丽昨天就“一带一路”倡议的合作细节进行了详细的讨论。两国外交部长两周前会面时同意，新中在一带一路倡议下可以展开合作的三个方面是互联互通、金融领域和为沿线国家官员提供培训。

为探讨如何在中长期辅助人民币国际化并为一带一路倡议提供金融支撑，尚达曼此行也会见了中国主要金融监管机构的负责人，包括人民银行行长周小川、银监会主席郭树清和证监会副主席方星海。尚达曼也是新加坡金融管理局主席。

尚达曼表示，双方原则上同意可以在五个方面展开合作，以实现上述目标。

首先，新加坡可以协助一带一路项目进行项目融资。第二，双方的监管机构都乐见彼此的银行前往发展。第三，强化新中资本市场联系，尤其要发挥新加坡作为债券市场的优势。第四，制定长期人民币货币工具，协助投资者管理基础设施项目融资的汇率风险。第五，为一带一路沿线国家的官员提供金融方面的培训。

尚达曼表示，他认识周小川、郭树清和方星海多年，对他们有极大的敬意，认为他们很有能力，懂得如何在管控短期不平衡的同时着眼长期的发展目标。

尚达曼也指出，新中双方高层互访频密，例如今年上半年新加坡部长、政务部长等担任政治职务者就对华展开了13次访问。（联合早报北京特派员游润恬报道）

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