中国行驶证、护照等多项收费将降低

（联合早报网讯）从7月1日起，中国的普通护照、港澳通行证等一批收费标准将降低。其中，普通护照收费由每本200元降为每本160元。往来港澳通行证收费将由每证100元降为每证80元。同时，还有诸多减税降费的措施将自7月起实施，随着政策落地，民众和企业将省下不少的钱。

据中新网报道，中国国家发改委、财政部29日对外下发通知，自2017年7月1日起，降低公民出入境证件费、机动车行驶证工本费、临时入境机动车号牌和行驶证工本费等收费标准。

其中，普通护照收费标准，由每本200元降为每本160元。出入境通行证收费标准，一次出入境有效由每证20元降为每证15元；多次出入境有效由每证100元降为每证80元。

往来港澳通行证收费标准，由每证100元降为每证80元。前往港澳通行证收费标准，由每证50元降为每证40元。往来台湾通行证收费标准，电子通行证由每证100元降为每证80元，一次有效通行证由每证20元降为每证15元。

此外，机动车行驶证工本费、临时入境机动车号牌和行驶证工本费由目前的每本15元降为每本10元。

记者注意到，国家旅游局的数据显示，2016年中国出境旅游人数达1.22亿人次。因此，此次公民出入境证件费用的降低，对于打算出境旅游的人来说，可以少花一笔钱了。

除了降低以上跟民众关系密切的收费外，此次还降低了诸多涉及企业的收费，包括电信网码号资源占用费、频率占用费、水土保持补偿费、农药实(试)验费、集成电路布图设计保护费，等。

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