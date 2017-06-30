美国公布军售 台国防部表示欢迎

（联合早报网讯）台湾国防部今(30)日表示，美国政府于美东时间6月29日下午5时，就“Mk48重型鱼雷”等八项14.2亿美元的对台军售案，进行知会国会审查程序。这是特朗普政府首度宣布对台重大军售，本案可望在1个月后正式生效。

据联合新闻网报道，台国防部指出，美国基于“台湾关系法”与“六项保证”，持续提供台湾防卫性武器，是维持区域稳定的基础。军售有助于强化台湾自我防卫能力，维持台海和平，国防部对美方军售决定，表示诚挚感谢。

国防部说，这次供售项目系去(105)年向美提出，项目包含“Mk48重型鱼雷”、“Mk46鱼雷性能提升”、“高速反辐射飞弹”、“远距遥攻精准弹药”、“标二飞弹SM-2备份组段”、“AN/SLQ-32(V)电战系统性能提升”、“SRP侦搜雷达后续维持”及“Mk41垂直发射系统”等8项武器系统与装备，将增进台湾制空、制海战力与预警能力，提升整体防卫能力。台湾将尽速与美方共同研讨采购的项量、期程、金额等细节，妥为规划后续预算编列。

国防部强调，军售显示美方对台国防安全的高度重视，台美双方将持续巩固安全伙伴关系，为区域长远稳定做出贡献。

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