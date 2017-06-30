（联合早报网讯）中国国家主席、中央军委主席习近平，早上九时半在位于元朗八乡的石岗军营检阅驻港部队。整个阅兵仪式历时约8分钟。驻港部队20个方队逐一亮相，接受检阅。

驻港解放军司令员谭本宏向习近平敬礼报告，表示驻港部队受阅部队已列阵完毕，请习近平检阅。穿上中山装的习近平随即下令阅兵仪式开始。他乘坐车牌“ZG2017”军车检阅，每检阅一个方队时，都会向方队说“同志们好”和“同志们辛苦了”；而方队则回应“首长好”及“为人民服务。

负责庆典司礼奏乐部队奏乐，解放军三军仪仗队首先出场，紧接有陆军方队、海军方队及空军方队。解放军女兵方队也都出场，她们主要负责军中医疗任务。之后有陆军学兵方队，海军学兵方队及空军学兵方队轮流出场。

习近平又检阅了驻港部队步兵方队以及特种兵方队。装甲兵三个方队依次在阅兵仪式中亮相。紧接出场的有通信兵方队、工程防化兵方队，以及由深圳基地直属队组成的后勤保障方队。防空导弹方队之后也接受检阅，压轴的是直九及直八两个直升机方队。

这是第三次有国家领导人在香港阅兵，也是历来规模最大，参与的包括陆海空三军，共3166名军人、61架坦克车、12架直升机。

另一方面，今晚在会展中心举行庆祝回归20周年晚会上，除歌星登台表演外，全体表演者最后将上台与习近平一同高唱《我的祖国》，作为晚会的谢幕。（早报香港特派员易锐民）

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