陕西榆林GPS定位管理扶贫干部 官方：不涉侵犯隐私

（联合早报网讯）近日，陕西榆林市米脂县扶贫办四名官员因开展“精准扶贫”工作不力被免职，昨日，新京报记者了解到，榆林市针对扶贫工作再出新措施。据榆林市扶贫办文件称，将进一步加强对扶贫干部的工作管理，对全市参与扶贫工作的第一书记、驻村工作队员实行GPS定位管理。

据新京报报道，榆林市扶贫办多位工作人员证实，近日，一份署名为“榆林市脱贫攻坚指挥部办公室”的文件下发。文件内容为“对全市第一书记、驻村工作队员实行GPS定位管理”，其中提到，将规范驻村干部签到制度，推进驻村联户扶贫工作责任落实。

根据这份文件，记者发现，实现签到，驻村干部需下载手机APP并登录个人账号。

文件要求，各县（区）委组织部、扶贫办尽快录入县级派驻第一书记、驻村干部名单，建立驻村干部账号。第一书记、驻村干部要主动配合GPS定位管理，按操作规程掌握GPS定位管理流程并在规定时间启用。6月30日起，第一书记、驻村工作队均要使用手机APP签到。除村上无移动信号，原则上不允许用电脑端签到。

文件中明确，将抽查驻村干部的签到情况。其中提到，市、县两级通过数据平台随时抽查签到情况和监控在岗情况，并定期予以通报。

除了定期签到，文件中还要求驻村干部上传工作日志。工作日志要实时记录帮扶工作情况，上报工作状态，使日常工作有轨迹、有照片、有记录。

昨日，榆林市扶贫办一位工作人员介绍，签到将从6月30日开始，签到同时进行定位，主要确认驻村干部是否按照规定驻村，强化对其管理。工作时间进行签到，并不会涉及侵犯隐私。

另据媒体报道，榆林市脱贫攻坚指挥部办公室是半个月前新成立的一个部门，由榆林市市委、市政府的有关领导牵头，协调指挥全市的脱贫攻坚工作。

此前，榆林市米脂县扶贫办官员被集体免职一事引发关注。根据陕西榆林市监察局官网消息，榆林市米脂县委对开展精准扶贫工作不力的石沟镇、龙镇副科级以上领导干部进行集体约谈。会后，米脂县扶贫办四名官员同时被免职。

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