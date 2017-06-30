安徽省纪委：实名举报要100%情况反馈

（联合早报网讯）近日，安徽省纪委印发《安徽省2017—2019年基层纪检监察信访举报工作目标管理规划》，要求基层纪检监察机关对涉及扶贫领域信访举报件按期处置率要达到100%，对实名举报办理情况反馈率由以往的90%提升到100%。

据安徽纪检监察网报道，本轮目标管理规划主体内容包括七项目标和七项具体指标。在目标设定上，紧紧围绕受理和处理对党员、党组织、监察对象违反党纪政纪行为的检举控告这一主业，聚焦主业主责。同时，增加了深化综合分析研判等内容，以期充分利用丰富的信访信息‘大数据’资源，发挥好反腐民意‘晴雨表’和领导决策‘情报部’的作用。

在具体指标控制上，按照“写上去的一定要能做到、完成不了的坚决不写”的原则，让设定的指标更加贴近实际、科学务实。本轮规划对接当前扶贫工作任务，新增对涉及扶贫领域信访举报件的指标控制，要求按期处置率必须达到100%；在要求信访交办件按期报结率90%以上的基础上，新增对中央纪委、省纪委交办的信访件的按期报结率达100%，体现了强化上级纪委对下级纪委领导的要求；对实名举报办理从严要求，由以往办理情况反馈率指标控制的90%提升到100%。同时，结合当前实际，删除了对重复举报率和越级上访率控制在10%以下的指标。

省纪委明确建立县级自查、市级互查和省级验收的动态检查考核工作机制，进行一年一检查、三年一考核，层层压实责任，确保目标管理规划落到实处。

据了解，此前安徽省纪委已经连续实施八轮同类规划。“从全省信访举报量看，这些年反映科级以下党员干部的问题约占80%。”安徽省纪委信访室相关负责同志表示，信访举报工作的重点在基层，减少信访存量、遏制信访增量的关键也在基层。实施目标管理规划能够进一步促进全省基层纪检监察信访举报工作的规范统一，推动县级纪检监察机关及时有效地解决群众反映的问题。“这也是安徽多年来坚持实施基层纪检监察信访举报工作目标管理规划的重要原因。”

免费试阅14天