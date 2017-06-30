赴上海出席双城论坛 柯文哲：没要选总统 别想太多

（联合早报网讯）台北市长柯文哲明天将赴上海参加双城论坛，柯上午参加市府民政局参与式预算活动，接受媒体访问时表示，他代表台北市政府去，对等尊严一定会注意，也不太可能故意违反中央政府的基本原则。柯还强调“自己没要选总统”，不要想太多。

据联合新闻网报道，柯文哲被问到，这次前往大陆，传出陆方拟好脚本，希望柯能阐述两岸之间不是国与国的关系？对此，柯文哲说，“大陆有大陆的想法，我们有我们的坚持”既然双方定义是两岸城市交流，就减少去谈政治高层的问题。

柯文哲说，双城论坛一开始设定目标很清楚，因为今天讲意识形态才卡住，两岸状况太僵。柯还强调，他态度很清楚，“没有想太多，或要选总统干什么”但 (两岸)搞成这个样子，是不是应让民间、企业、年轻人有沟通机会，有交流才有善意，有善意才有办法解决僵局。

柯说，“大家一直呛声，越搞越僵”拖下去不是办法，应让事情有转圜机会。他代表台北市政府去，对等尊严一定会注意，也不太可能去故意违反中央政府的基本原则。

柯另被问到，去上海的底线是不谈“一个中国”政策? 柯说，该讲的话，两年前就讲了，他对两岸的政治论述已经非常清楚了。

双城论坛7月2日在上海举行，论坛主题为“健康城市”，柯文哲7月1日抵达，晚上参加接风晚宴，柯文哲及上海市长应勇一同出席。另传出柯文哲此行将与国台办主任张志军会面。

免费试阅14天